Мбаппе рассказал, почему не смог реализовать пенальти в матче с марокканцами

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата мира 2026 года. Гол в четвертьфинале против Марокко стал для него восьмым на турнире, благодаря чему он догнал Лионеля Месси в списке самых результативных игроков.