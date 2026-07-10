Мбаппе рассказал, почему не смог реализовать пенальти в матче с марокканцами

Мбаппе объяснил неудачу психологическим давлением и путаницей в действиях арбитра. Судья сначала подтвердил пенальти, а затем подошёл и сказал, что, возможно, решения ещё нет.
«Я позволил этому сбить себя с концентрации, потому что раньше никогда не сталкивался с таким сценарием», — признался форвард. Комментарий игрока приводит портал Footmercato.
Несмотря на промах, Мбаппе забил гол и отдал голевую передачу во втором тайме. Франция обыграла Марокко со счётом 2:0 и вышла в полуфинал.
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата мира 2026 года. Гол в четвертьфинале против Марокко стал для него восьмым на турнире, благодаря чему он догнал Лионеля Месси в списке самых результативных игроков.
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