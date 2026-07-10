Эксперт рассказал о мошеннических схемах в разгар летних мероприятий

Как правило, мошенники выходят на связь в разгар рабочего дня или вечерних дел, когда люди отвлечены и менее внимательны к деталям — это повышает шанс, что жертва поспешит с оплатой и не станет перепроверять информацию. По результатам опроса Ozon, более половины респондентов сообщили, что злоумышленники связывались с ними именно в дневное время.