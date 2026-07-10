Стоит ли брать автокредит летом 2026 года, рассказал эксперт

При детальном изучении одобренных предложений Солдатенкова призывает ориентироваться далеко не только на рекламную цифру процентной ставки. Гораздо важнее погрузиться в детали договора и рассчитать полную стоимость кредита. Именно этот показатель отражает реальную финансовую нагрузку на бюджет, поскольку включает в себя не только проценты банку, но и обязательное страхование жизни или КАСКО, а также всевозможные комиссии и дополнительные сервисы, навязанные ради получения минимальной ставки.