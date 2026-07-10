Стоит ли брать автокредит летом 2026 года, рассказал эксперт

Как отмечает руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова, такие цифры уже не вызывают шока и воспринимаются участниками рынка как новая норма (ИА DEITA.RU). Определенные надежды на смягчение условий кредитования эксперты связывают с решением регулятора о снижении ключевой ставки в июне. Однако рассчитывать на стремительное возвращение дешевых денег пока преждевременно.
По словам аналитика, трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики работает инерционно: эффект от действий Центрального банка доходит до коммерческих структур лишь спустя несколько месяцев. Кроме этого, серьезным барьером остаются макропруденциальные лимиты ЦБ РФ, которые жестко сдерживают аппетиты банков и заставляют их предъявлять завышенные требования к потенциальным заемщикам.
В сложившихся обстоятельствах Инна Солдатенкова советует гражданам, для которых вопрос покупки машины не является вопросом жизненной необходимости, взять паузу. Оптимальным периодом для выхода на сделку может стать конец лета или осень — именно тогда банковская система успеет отыграть июньское решение регулятора, а конкуренция за качественных клиентов заставит финансовые организации предлагать более лояльные тарифы.
Тем, кто все же решился на оформление займа прямо сейчас, специалист настоятельно рекомендует трезво оценивать свои финансовые возможности. Ключевым фактором при принятии решения должна выступать текущая долговая нагрузка домохозяйства. Максимальные шансы на положительное решение со стороны службы безопасности банка сохраняются у граждан, способных документально подтвердить стабильность своего заработка и обладающих низким показателем долговой нагрузки.
Если статистика ПДН оказывается пограничной, ситуацию можно исправить несколькими способами:
Стоит обратить внимание на адресные государственные программы поддержки авторынка, субсидирующие часть стоимости автомобиля.
Имеет смысл пересмотреть первоначальные запросы в пользу менее дорогих моделей авто.
Существенно повысить вероятность одобрения способна подача заявки через агрегаторы финансовых услуг.
Цифровые платформы проводят предварительный скоринг пользователя и направляют его анкету только тем кредиторам, чьи алгоритмы с высокой долей вероятности дадут добро на выдачу средств.
При детальном изучении одобренных предложений Солдатенкова призывает ориентироваться далеко не только на рекламную цифру процентной ставки. Гораздо важнее погрузиться в детали договора и рассчитать полную стоимость кредита. Именно этот показатель отражает реальную финансовую нагрузку на бюджет, поскольку включает в себя не только проценты банку, но и обязательное страхование жизни или КАСКО, а также всевозможные комиссии и дополнительные сервисы, навязанные ради получения минимальной ставки.
Разница между самым выгодным и наиболее дорогим предложением на одну и ту же модель автомобиля сегодня может достигать пяти-семи процентных пунктов. На практике такая дельта оборачивается переплатой в сотни тысяч рублей за весь срок действия договора.