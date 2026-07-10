​Ночной ужас Одессы, в порту горит груз НАТО: главная новость СВО 10 июля

Серия ночных взрывов в Одессе 9 июля, сопровождавшаяся мощной повторной детонацией, указывает на то, что российские военные нанесли прицельный удар по месту сосредоточения снарядов и ракет. О том, какие цели были поражены и как выстроена системная охота за военной логистикой противника, в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал военный обозреватель Алексей Суконкин.
По словам эксперта, факт продолжительной вторичной детонации однозначно говорит о том, что удар пришёлся по складу с оружием и боеприпасами. Уничтожение цели было выполнено оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М».
«По результатам огневого поражения… Там была повторная детонация — значит, речь может идти о поражении места сосредоточения боеприпасов. Били по складам со снарядами и ракетами — по всему, что может взорваться. Если применяется ракета такого типа, это однозначно указывает на наличие точных разведданных о высокой ценности цели. Было понимание того, что там находится нечто действительно важное… Ведь такая ракета стоит больших денег, требует времени на производство и других ресурсов. Поэтому цель многократно доразведывается перед нанесением удара», — сказал Суконкин.
Отдельное внимание военные уделяют ликвидации цехов и мест хранения морских дронов-камикадзе (БЭКов). Эксперт пояснил, что бороться с безэкипажными катерами необходимо именно на суше, так как их мобильность и отсутствие привязки к крупной портовой инфраструктуре усложняют перехват на воде.
«Вся жизнь безэкипажного катера проходит на земле — в цехах, на сборочных площадках, в местах хранения, откуда его затем готовят к выходу. Такому катеру не нужна портовая инфраструктура: его грузят на тележку, подвозят внедорожником к воде, выгружают — и он начинает движение. Справиться может даже один человек. В море, если по БЭКу стреляют, это происходит уже в тот момент, когда он выходит в атаку. Поэтому основная работа против этих подразделений в первую очередь заключается в выявлении складов и цехов. Когда в сводках говорят “поражён склад БЭКов”, это значит, что нашли место, где они базировались, где проходила их подземная жизнь, — и туда прилетело», — обозначил Суконкин.
Российские силы также продолжают систематически нарушать логистику противника по морю. Комментируя непрекращающиеся атаки на портовую инфраструктуру, Суконкин отметил, что ВС РФ охотятся за транспортами с иностранным вооружением, режим атак «круглосуточный».
«Поставки морским и речным транспортом у противника продолжаются, поэтому наша страна пытается реагировать. Полностью прекратить их невозможно, но серьёзно затруднить — получается. Года полтора назад был уникальный случай. Из Британии вышел транспорт, пришёл в Одессу, пришвартовался — и буквально через 20 минут прямо в центр судна прилетел “Искандер”. Это была уникальная разведывательная операция: судно вели с момента выхода», — рассказал Суконкин.
По его словам, ситуация улучшилась с появлением дронов нового типа: «Часть дронов из группы прорывается, и те, кто прорвался, уже в порту самостоятельно находят цель по заложенным признакам, без привязки к спутниковой навигации, — бьют прямо по судну. Так мы и охотимся за транспортами в портах и на маршрутах».