​Ночной ужас Одессы, в порту горит груз НАТО: главная новость СВО 10 июля

«Вся жизнь безэкипажного катера проходит на земле — в цехах, на сборочных площадках, в местах хранения, откуда его затем готовят к выходу. Такому катеру не нужна портовая инфраструктура: его грузят на тележку, подвозят внедорожником к воде, выгружают — и он начинает движение. Справиться может даже один человек. В море, если по БЭКу стреляют, это происходит уже в тот момент, когда он выходит в атаку. Поэтому основная работа против этих подразделений в первую очередь заключается в выявлении складов и цехов. Когда в сводках говорят “поражён склад БЭКов”, это значит, что нашли место, где они базировались, где проходила их подземная жизнь, — и туда прилетело», — обозначил Суконкин.