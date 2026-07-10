Слишком дорого: траты США на войну в Иране вызвали шок

Конфликт между США и Ираном будет то разгораться с новой силой, то затихать и перетекать в переговорный процесс, так будет продолжаться довольно долго. Таким мнением в эксклюзивном комментарии для aif.ru поделился политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Ранее Центральное командование ВС США сообщило об ударе по 90 военным объектам Ирана. В то же время Вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам противовоздушной обороны Patriot в Кувейте, хранилищам топлива армии США в Бахрейне, а также по спутниковой антенне (пункту раннего предупреждения) в Катаре.
«Последствия обострения между США и Ираном могут быть довольно серьезными. Но в то же время хочу подчеркнуть, что Соединенные Штаты в военном отношении не были готовы к большой войне. Это очевидно. Они не готовы и к повторению тех действий, которые были, начиная с февраля 2026 года. Эта война оказалась для США слишком дорогой», — сказал Шаповалов.
Политолог отметил, что США добились прямо противоположных результатов в конфликте с Ираном.
«Уничтожения Исламской республики не произошло, эта задача не была выполнена. Более того, Иран усилил свои позиции. Поэтому США в силу ограниченности ресурсов будут придерживаться тактики точечных ударов при масштабном медийном сопровождении данных ударов, но при этом параллельно будет идти переговорный процесс», — добавил эксперт.
Шаповалов считает, что текущее обострение — не последнее.
«Последует переговорный процесс, затем новые фазы обострения. Так будет продолжаться довольно долго», — подытожил политолог.