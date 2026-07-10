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Слишком дорого: траты США на войну в Иране вызвали шок

США и Иран вновь обменялись ударами. Политолог Шаповалов сказал, чем обернется этот конфликт и как долго он будет продолжаться. Подробнее — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Конфликт между США и Ираном будет то разгораться с новой силой, то затихать и перетекать в переговорный процесс, так будет продолжаться довольно долго. Таким мнением в эксклюзивном комментарии для aif.ru поделился политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило об ударе по 90 военным объектам Ирана. В то же время Вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам противовоздушной обороны Patriot в Кувейте, хранилищам топлива армии США в Бахрейне, а также по спутниковой антенне (пункту раннего предупреждения) в Катаре.

«Последствия обострения между США и Ираном могут быть довольно серьезными. Но в то же время хочу подчеркнуть, что Соединенные Штаты в военном отношении не были готовы к большой войне. Это очевидно. Они не готовы и к повторению тех действий, которые были, начиная с февраля 2026 года. Эта война оказалась для США слишком дорогой», — сказал Шаповалов.

Политолог отметил, что США добились прямо противоположных результатов в конфликте с Ираном.

«Уничтожения Исламской республики не произошло, эта задача не была выполнена. Более того, Иран усилил свои позиции. Поэтому США в силу ограниченности ресурсов будут придерживаться тактики точечных ударов при масштабном медийном сопровождении данных ударов, но при этом параллельно будет идти переговорный процесс», — добавил эксперт.

Шаповалов считает, что текущее обострение — не последнее.

«Последует переговорный процесс, затем новые фазы обострения. Так будет продолжаться довольно долго», — подытожил политолог.

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