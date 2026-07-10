Слишком дорого: траты США на войну в Иране вызвали шок

«Последствия обострения между США и Ираном могут быть довольно серьезными. Но в то же время хочу подчеркнуть, что Соединенные Штаты в военном отношении не были готовы к большой войне. Это очевидно. Они не готовы и к повторению тех действий, которые были, начиная с февраля 2026 года. Эта война оказалась для США слишком дорогой», — сказал Шаповалов.