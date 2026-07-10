Последняя пациентка с «железным легким» умерла в США

Изначально женщина находилась внутри аппарата 23 часа в сутки, в лучшие годы — только во время сна. Последние восемь месяцев она снова была в нем круглосуточно. «Железное легкое» начало ломаться: некоторые детали работали с 1940-х годов, и им было сложно найти замену, рассказала сестра Лиллард. Пациентка также сталкивалась с проблемами доступа к медпомощи и нехваткой специалистов, понимающих принцип работы устройства.