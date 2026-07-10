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Роспотребнадзор выявил небезопасные водоёмы в Иркутской области

В ведомстве предупредили, что использование этих водоёмов для купания и отдыха опасно для здоровья.

Источник: Аргументы и факты

Роспотребнадзор выявил небезопасные водоёмы в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты проверили качество воды в водных объектах, расположенных в границах населённых пунктов Приангарья. Исследования показали несоответствие микробиологическим нормам в семи точках, в том числе в реке Лене у Жигаловского района, Усть-Кута, в реке Киренге в Казачинско-Ленском районе, а также в карьере посёлка Качуг.

В ведомстве предупредили, что использование этих водоёмов для купания и отдыха опасно для здоровья. Санитарно-эпидемиологических заключений, разрешающих рекреационное использование, на сегодняшний день не выдавалось ни по одному из объектов. Таким образом, официально разрешённых пляжей и мест для купания на территории региона пока нет.

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