Роспотребнадзор выявил небезопасные водоёмы в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты проверили качество воды в водных объектах, расположенных в границах населённых пунктов Приангарья. Исследования показали несоответствие микробиологическим нормам в семи точках, в том числе в реке Лене у Жигаловского района, Усть-Кута, в реке Киренге в Казачинско-Ленском районе, а также в карьере посёлка Качуг.
В ведомстве предупредили, что использование этих водоёмов для купания и отдыха опасно для здоровья. Санитарно-эпидемиологических заключений, разрешающих рекреационное использование, на сегодняшний день не выдавалось ни по одному из объектов. Таким образом, официально разрешённых пляжей и мест для купания на территории региона пока нет.