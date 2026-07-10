Роспотребнадзор выявил небезопасные водоёмы в Иркутской области

В ведомстве предупредили, что использование этих водоёмов для купания и отдыха опасно для здоровья. Санитарно-эпидемиологических заключений, разрешающих рекреационное использование, на сегодняшний день не выдавалось ни по одному из объектов. Таким образом, официально разрешённых пляжей и мест для купания на территории региона пока нет.