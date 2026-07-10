«Остановим произвол»: в Будапешне тысячи венгров вышли на митинг против Мадьяра

В Будапеште прошла массовая акция в поддержку президента Венгрии Тамаша Шуйока, которого премьер-министр Петер Мадьяр пытается сместить с поста. Инициаторами митинга, состоявшегося у дворца Шандора, — резиденции главы государства в Будайской крепости, выступили оппозиционные партии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Так, митинг собрал несколько тысяч человек. Участники выкрикивали лозунги в поддержку Шуйока и выражали протест против внесенного правительством в парламент проекта 17-й поправки к конституции. Документ, в частности, предполагает отстранение действующего президента и другие изменения, направленные против оппозиции.
Демонстранты появились на акции с плакатами «Нет — авторитаризму» и «С нас хватит». Площадь перед дворцом Шандора и прилегающая территория у бывшего монастыря кармелитов были полностью заполнены людьми. За происходящим с интересом наблюдали многочисленные туристы, они снимали акцию на фото и видео.
У входа в резиденцию главы государства была установлена сцена с задником, на котором разместили черно-белый портрет Мадьяра и надпись «#Остановим произвол». Под этим хэштегом партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» вместе с христианскими демократами, ушедшими в оппозицию после поражения 12 апреля, развернули кампанию против новых властей. Со сцены выступили представители ФИДЕС, активисты и приходской священник.
Митинг шел 1,5 часа и завершил его экс-президент Венгрии Янош Адер. Он заявил, что действия премьера Мадьяра и его партии «Тиса» противоречат Конституции и ведут к подрыву правового государства. Адер отметил, что отстранение действующего президента откроет путь к произволу. Он призвал венгров сплотиться вокруг Шуйока и не допустить «сползания» страны к авторитаризму.
Также Адер предупредил, что попытка Мадьяра сместиться Шуйока может обернуться для страны холодной гражданской войной.
В мае президент Венгрии не согласился уйти в отставку, как того требовал новый премьер-министр. Тогда же Шуйок обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать правовую оценку ситуации и содействовать разрешению спора с учетом принципов европейской демократии.