«Остановим произвол»: в Будапешне тысячи венгров вышли на митинг против Мадьяра

Митинг шел 1,5 часа и завершил его экс-президент Венгрии Янош Адер. Он заявил, что действия премьера Мадьяра и его партии «Тиса» противоречат Конституции и ведут к подрыву правового государства. Адер отметил, что отстранение действующего президента откроет путь к произволу. Он призвал венгров сплотиться вокруг Шуйока и не допустить «сползания» страны к авторитаризму.