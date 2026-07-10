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Музыка балконов: для иркутян с балкона пела новосибирская певица

В минувшие выходные в Иркутске прошел необычный концерт — с балкона музея-усадьбы Сукачева для иркутян пела романсы сопрано Новосибирского академического театра оперы и балета Валерия Торунова.

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В минувшие выходные в Иркутске прошел необычный концерт — с балкона музея-усадьбы Сукачева для иркутян пела романсы сопрано Новосибирского академического театра оперы и балета Валерия Торунова.

Иркутск стал одним из городов нижегородского фестиваля «Музыка балконов. Великие реки», который в этом году стал всероссийским. В прошлом году концерты фестиваля состоялись в музеях-заповедниках «Петергоф» и «Царское Село», а также на площадке Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге.

В этом году фестиваль охватит Ленинградскую и Ярославскую области, Иркутск, Плёс, Владикавказ и Вологду.