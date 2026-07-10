Музыка балконов: для иркутян с балкона пела новосибирская певица

Иркутск стал одним из городов нижегородского фестиваля «Музыка балконов. Великие реки», который в этом году стал всероссийским. В прошлом году концерты фестиваля состоялись в музеях-заповедниках «Петергоф» и «Царское Село», а также на площадке Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге.