Прием заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России» стартует 20 июля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июля. /ТАСС/. Прием заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России» пройдет с 20 июля по 19 августа. Об этом сообщил журналистам в ходе Всероссийского форума развития гражданского общества «Добрино» платформы «Росмолодежь. Форумы» заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов.
«Прием заявок на нагрудный знак “Доброволец России” начнется 20 июля и продлится до 19 августа. За этот период мы хотим собрать лучшие практики, лучших людей и отметить их достижения», — сказал он.
По его словам, в 2025 году, когда впервые вручался знак, поступило почти 1,5 тыс. заявок из более 70 регионов, более 80 человек получили знак «Доброволец России».
Физическим лицам, желающим заявить свою кандидатуру, необходимо обратиться в комитет по делам молодежи региона для последующей передачи заявки в адрес Росмолодежи. Федеральные, региональные органы власти, а также организации формируют предложения о награждении в адрес ведомства.
Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев уточнил критерии присуждения знака. «На получение нагрудного знака могут претендовать волонтеры, которые через платформу Добро.рф получили не менее 500 верифицированных волонтерских часов за последние три года, доноры крови, плазмы и костного мозга, а также люди, совершившие героический поступок в рамках добровольческой деятельности», — сказал Метелев.
О форуме.
Форум «Добрино» платформы «Росмолодежь. Форумы» проходит с 1 по 14 июля в Ханты-Мансийске. Ключевой темой форума «Добрино» стало устойчивое развитие: своего проекта или организации, региона и сообщества. Организаторы — Правительство Югры, АНО «Академия развития гражданского общества “Добрино”, Росмолодежь, Ассоциация Добро.рф, АНО “Молодежный центр Югры”.