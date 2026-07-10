Прием заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России» стартует 20 июля

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев уточнил критерии присуждения знака. «На получение нагрудного знака могут претендовать волонтеры, которые через платформу Добро.рф получили не менее 500 верифицированных волонтерских часов за последние три года, доноры крови, плазмы и костного мозга, а также люди, совершившие героический поступок в рамках добровольческой деятельности», — сказал Метелев.