У мужчины в гараже нашли более 700 г марихуаны в Амурском районе

В мае 2026 года полиция задержала ранее не судимого 47-летнего мужчину. В его гараже обнаружили 745 г марихуаны, расфасованной по емкостям. Мужчина рассказал, что нашел незаконное растение в июле прошлого года в лесу и хранил для личного употребления. Расследование уголовного дела окончено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу. С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Изъятая марихуана помещена на ответственное хранение и будет уничтожена по решению суда.