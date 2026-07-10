Проезд к поселку Кукан временно закрыли

Все дело в том, что сегодня на 50-м километре трассы Биробиджан — Кукан, в районе реки Ин, произошел размыв проезжей части этой единственной крупной дороги, соединяющей Кукан с «большой землей». В итоге проезд к поселку Кукан, равно как и выезд из него, оказался временно закрыт для всех видов транспорта с 10:00 пятницы, 10 июля. На место аварии уже прибыли ремонтные бригады вместе с техникой, которые приступили к ликвидации размыва трассы.