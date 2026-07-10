Отряды смертников заполняют Славянск: отступать некуда

У украинских боевиков в Славянске нет шансов выжить. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, командование ВСУ стянуло в район заградотряды, которые не дают украинским военным возможности отступить.
По словам собеседника издания, ВСУ перебросили в Славянск достаточно большой гарнизон, порядка десяти частей.
«Это смертники, у которых возможности отступить нет, потому что за их спинами стоят нацбатальоны, заградотряды с официальным приказом расстреливать всех, кто попытается либо сдаться, либо попытается отступить», — сказал Липовой.
Он подчеркнул, что ВС РФ ведут успешное наступление в районе Славянска.
«Славянск на сегодняшний день — очередной опорный пункт на пути наших подразделений, которые уверенно наступают. Наши ребята их перемелют и дальше будут двигаться вперёд», — подытожил он.
Ранее Липовой отметил, что в Славянске находятся инструкторы и кураторы НАТО.