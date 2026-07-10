Садовод Туманов рассказал, как распознать смертельно ядовитую ягоду

Как распознать смертельно опасную ягоду, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.
Как сообщалось, в Бийске Алтайского края семилетний мальчик попал в больницу, попробовав неизвестную ягоду во дворе. У пострадавшего осип голос и затруднилось дыхание. В больницу ребенка увезли в состоянии средней степени тяжести.
Самый надёжный метод распознать опасную ягоду — обратиться к проверенным источникам, убеждён Туманов. «Если вы возьмёте атласы ядовитых ягод, там всё очень чётко представлено. Это самый простой способ распознать опасное растение», — сказал он.
Яркий пример, который эксперт советует изучить визуально, — клещевина, часто встречающаяся в городском озеленении.
«Клещевина — достаточно ядовитое растение. Это огромные кусты, порой выше борщевика, с характерными орешками. Дети иногда эти орешки сгрызают, а в них очень сильный яд — рицин. Насмерть, может, и не отравишься, но отравления бывают крайне тяжёлые. Узнать клещевину нетрудно, если хотя бы раз посмотреть, как она выглядит», — пояснил Туманов.
Помимо внешнего вида, важным сигналом служит вкус, однако полагаться только на него нельзя.
«Ядовитые ягоды, как правило, очень горькие. Если вы раскусили ягоду и почувствовали сильную горечь — сразу выплевывайте. Природа так защищает и себя, и нас: вы физически не сможете съесть больше одной горькой ягоды, а значит, не получите смертельную дозу», — отметил собеседник aif.ru.
Он добавил, что смертельно опасные ягоды встречаются редко и преимущественно в дикой природе.
«Например, вороний глаз. Это лесная ягода, из-за которой может быть смертельное отравление. Есть и другие растения, но там уже не ягоды, а плоды», — резюмировал Туманов.
Ранее Туманов рассказал о необычной особенности борщевика.