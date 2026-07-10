Садовод Туманов рассказал, как распознать смертельно ядовитую ягоду

«Клещевина — достаточно ядовитое растение. Это огромные кусты, порой выше борщевика, с характерными орешками. Дети иногда эти орешки сгрызают, а в них очень сильный яд — рицин. Насмерть, может, и не отравишься, но отравления бывают крайне тяжёлые. Узнать клещевину нетрудно, если хотя бы раз посмотреть, как она выглядит», — пояснил Туманов.