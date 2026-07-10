Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Садовод Туманов рассказал, как распознать смертельно ядовитую ягоду

Садовод Туманов рассказал aif.ru, как распознать ядовитую ягоду. Специалист назвал один действенный способ.

Источник: Аргументы и факты

Как распознать смертельно опасную ягоду, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

Как сообщалось, в Бийске Алтайского края семилетний мальчик попал в больницу, попробовав неизвестную ягоду во дворе. У пострадавшего осип голос и затруднилось дыхание. В больницу ребенка увезли в состоянии средней степени тяжести.

Самый надёжный метод распознать опасную ягоду — обратиться к проверенным источникам, убеждён Туманов. «Если вы возьмёте атласы ядовитых ягод, там всё очень чётко представлено. Это самый простой способ распознать опасное растение», — сказал он.

Яркий пример, который эксперт советует изучить визуально, — клещевина, часто встречающаяся в городском озеленении.

«Клещевина — достаточно ядовитое растение. Это огромные кусты, порой выше борщевика, с характерными орешками. Дети иногда эти орешки сгрызают, а в них очень сильный яд — рицин. Насмерть, может, и не отравишься, но отравления бывают крайне тяжёлые. Узнать клещевину нетрудно, если хотя бы раз посмотреть, как она выглядит», — пояснил Туманов.

Помимо внешнего вида, важным сигналом служит вкус, однако полагаться только на него нельзя.

«Ядовитые ягоды, как правило, очень горькие. Если вы раскусили ягоду и почувствовали сильную горечь — сразу выплевывайте. Природа так защищает и себя, и нас: вы физически не сможете съесть больше одной горькой ягоды, а значит, не получите смертельную дозу», — отметил собеседник aif.ru.

Он добавил, что смертельно опасные ягоды встречаются редко и преимущественно в дикой природе.

«Например, вороний глаз. Это лесная ягода, из-за которой может быть смертельное отравление. Есть и другие растения, но там уже не ягоды, а плоды», — резюмировал Туманов.

Ранее Туманов рассказал о необычной особенности борщевика.