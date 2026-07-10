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Кошмар настиг ВСУ: боевики попали в ловушку, бросив последние резервы в бой

Армия РФ приближается к Сумам. Положение ВСУ становится все более шатким. О ситуации aif.ru рассказал эксперт Иванников.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ полностью деморализованы под Сумами, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Российским штурмовикам осталось до Сум 9 км, сообщил ранее военный блогер Юрий Подоляка. По его мнению, лесистая местность позволит российским подразделениям ускорить дальнейшее продвижение.

«ВСУ бросили в Сумскую резервы, которые в том числе Киев хотел использовать для атаки на Белоруссию. Можно сказать, что армия России вынудила противника перетянуть эти резервы и сделала атаку на Белоруссию для него невозможной в ближайшей перспективе», — сказал Иванников.

По словам эксперта, из-за успешных ударов ВС РФ по автозаправочным станциям (АЗС) боевики ВСУ деморализованы, так как не получают вовремя боеприпасы и провизию.

«Для армии России это первоочередная задача — лишить тыла группировку врага, создать условия, при которых невозможно оказывать сопротивление», — констатировал подполковник запаса.

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