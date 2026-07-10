Кошмар настиг ВСУ: боевики попали в ловушку, бросив последние резервы в бой

«ВСУ бросили в Сумскую резервы, которые в том числе Киев хотел использовать для атаки на Белоруссию. Можно сказать, что армия России вынудила противника перетянуть эти резервы и сделала атаку на Белоруссию для него невозможной в ближайшей перспективе», — сказал Иванников.