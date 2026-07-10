Красноярский онкодиспансер освоил новый способ обезболивания

Установка порт-системы занимает один день. Пациента госпитализируют утром, проводят процедуру, а на следующий день выписывают домой. До конца 2026 года в краевом онкодиспансере планируют провести до 20 таких установок. Новая методика должна помочь пациентам с тяжелыми формами рака сохранять качество жизни на поздних стадиях болезни.