Красноярский онкодиспансер освоил новый способ обезболивания

В Красноярском краевом онкодиспансере имени А. И. Крыжановского начали внедрять новую методику обезболивания для пациентов с сильной хронической болью.
Врачи освоили установку спинальной порт-системы. Через нее обезболивающий препарат поступает прямо в спинномозговую жидкость. Это позволяет снизить дозу морфина и уменьшить тяжелые побочные эффекты.
Методика нужна пациентам с хроническим болевым синдромом третьей степени, когда обычные препараты уже плохо помогают или вызывают тошноту, сонливость и головокружение.
«Дозировка препарата, доставленного через порт, в 100−300 раз ниже, чем при приеме таблеток, а эффект при этом более выражен», — рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог краевого онкодиспансера Константин Шишкин.
Установка порт-системы занимает один день. Пациента госпитализируют утром, проводят процедуру, а на следующий день выписывают домой. До конца 2026 года в краевом онкодиспансере планируют провести до 20 таких установок. Новая методика должна помочь пациентам с тяжелыми формами рака сохранять качество жизни на поздних стадиях болезни.
Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского участвует в реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».