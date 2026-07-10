Мэр Красноярска: новую школу в Мичуринском рассчитываем сдать раньше срока

Подрядчик готов завершить строительство школы в красноярском микрорайоне Мичуринский уже в этом году вместо января 2027-го, как предусмотрено контрактом. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин.
По его словам, на сегодняшний день на объекте выполнено свыше 70% работ. Сейчас в здании идут чистовая отделка, монтаж инженерных сетей и кровли. На территории выполняют благоустройство — устанавливают ограждение, готовят основания под детские и спортивные площадки.
Напомним, школа возводится на улице Волжская, работы ведет АО «Фирма “Культбытстрой”». Учреждение будет рассчитано на 1280 мест, для младших классов предусмотрен отдельный двухэтажный блок со своим входом.
«Новую школу в Мичуринском рассчитываем сдать раньше срока. Открывать ее предстоит в следующем году. Тогда же, по планам, должно закончиться строительство дороги к учреждению. Она также обеспечит въезд и в сам микрорайон. Транспортная доступность территории — вопрос отдельный, обсудим его с выездом на место в ближайшее время», — рассказал глава города.
Он также напомнил, что в целом сейчас в Красноярске возводятся четыре новых объекта образования. Уже 1 сентября первых учеников примет школа на 1550 мест в Тихих Зорях. В процессе строительства — школы в микрорайонах Агроуниверситет (на 1280 мест) и в Солнечном (на 1100 мест).