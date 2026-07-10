Мэр Красноярска: новую школу в Мичуринском рассчитываем сдать раньше срока

«Новую школу в Мичуринском рассчитываем сдать раньше срока. Открывать ее предстоит в следующем году. Тогда же, по планам, должно закончиться строительство дороги к учреждению. Она также обеспечит въезд и в сам микрорайон. Транспортная доступность территории — вопрос отдельный, обсудим его с выездом на место в ближайшее время», — рассказал глава города.