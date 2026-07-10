В Комсомольске-на-Амуре впервые прошла 13-я летняя Спартакиада учащихся России по прыжкам на батуте

Участвовали атлеты возрастом до 16 лет со всей России. Событие состоялось благодаря совместной работе Министерства спорта Хабаровского края, администрации города и руководства Регионального центра развития спорта. Дмитрий Заплутаев, глава Комсомольска-на-Амуре: Для Комсомольска-на-Амуре это ответственное событие. это большая возможность для наших ребят выступить на этих соревнованиях. Всем кто увлекается этим видом спорта — посмотреть. Для тренеров и судейского курса — это большие курсы повышения квалификации. Центр «Грация» объединил спортсменов из 22 регионов: Санкт-Петербург, Москва, Самара, Оренбург. Всего 120 человек. На состязаниях работали 20 судей. Атлеты соперничали в дисциплинах: индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, двойной минитрамп, акробатическая дорожка. В командном зачете первое место заняли спортсмены из Самарской области.