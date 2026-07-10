Леопарда-прабабушку впервые зафиксировали в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. Ученые зафиксировали в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье первую самку леопарда, ставшую прабабушкой, сообщает учреждение.
«Самкой леопарда с первым известным науке правнуком стала Leo 23F по имени Грация. Мать-героиня подарила жизнь десяти пятнистым хищникам из пяти выводков, стабильно принося потомство раз в два года. За всю историю научных наблюдений этого подвида в дикой природе случай подобной плодовитости стал рекордным», — говорится в сообщении.
Правнука Грации удалось определить благодаря генеалогическому древу, составленному сотрудниками отдела науки «Земли леопарда». Установлено, что внучка этой самки — Leo 280F — родила котенка.
Также отмечается, что как минимум семь взрослых котят Грации расселились на территории национального парка, один — освоился в Китае. На данный момент родословная Грации — одна из самых длинных известных науке, это целых четыре поколения.
Дальневосточный леопард — один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке территории Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. В России, по последним данным, численность вида превышает 120 особей.