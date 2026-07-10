В Хабаровском крае за сутки в ДТП погиб один человек, зарегистрирован наезд на пешехода

Ещё 19 водителей привлечены к ответственности за то, что не пропустили пешеходов на переходах, причём 13 нарушений зафиксировано именно в краевой столице. Сами пешеходы тоже нарушали: 11 человек переходили дорогу с нарушениями, все случаи — в Хабаровске. Кроме того, 12 человек сели за руль, не имея либо будучи лишёнными водительского удостоверения. Госавтоинспекция призывает всех участников движения строго соблюдать ПДД.