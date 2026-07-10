В Хабаровском крае за сутки в ДТП погиб один человек, зарегистрирован наезд на пешехода

В Хабаровском крае за минувшие сутки, 9 июля, сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, по виду это был наезд на пешехода. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Всего за сутки на территории региона выявлено 331 нарушение правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 12 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, трое из них попались в Хабаровске.
Ещё 19 водителей привлечены к ответственности за то, что не пропустили пешеходов на переходах, причём 13 нарушений зафиксировано именно в краевой столице. Сами пешеходы тоже нарушали: 11 человек переходили дорогу с нарушениями, все случаи — в Хабаровске. Кроме того, 12 человек сели за руль, не имея либо будучи лишёнными водительского удостоверения. Госавтоинспекция призывает всех участников движения строго соблюдать ПДД.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru