Мировой рекорд хабаровчанки Веры Чекалиной в ультрамарафоне аннулировали

Провести многодневную гонку с большим числом участников и гостей и обеспечить при этом идеальное соблюдение правил — непростая задача для организаторов, но мы не собираемся сдаваться. Мы приобрели самое ценное — опыт и теперь знаем, как сделать нашу гонку лучше. Теперь все наши старты будут безупречными! — написал в своих социальных сетях организатор Biotropika Николай Котенков.