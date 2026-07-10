Мировой рекорд хабаровчанки Веры Чекалиной в ультрамарафоне аннулировали

Основатель гонок в формате Backyard Лазарус Лейк аннулировал результаты ультрамарафона Biotropika, прошедшего в Ленинградской области в конце июня. В гонке на выбывание российские спортсмены поставили сразу два мировых рекорда, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Гонка в формате Backyard подразумевает преодоление как можно большего количества кругов протяженностью 6 706 метров. При этом на один круг нужно потратить не больше часа. Также гонку запрещено продолжать в одиночку — требуется, чтобы забег осуществляли как минимум два участника марафона.
Напомним, что уроженка Хабаровска Вера Чекалина пробежала за четыре дня 96 кругов, то есть 643,2 км. Тем самым поставила новый мировой женский рекорд в ультрамарафоне. Ранее он принадлежал Саре Перри, пробежавшей в 2025 году в Теннесси 95 кругов.
Мировой рекорд в Backyard Ultra поставил еще один российский бегун — Дмитрий Климов. Он более чем за пять суток пробежал 124 круга (831,5 км). В 2025 году мировое достижение в таком формате забега поставил Фил Гор, преодолев 119 кругов.
На этой неделе Лазарус Лейк опубликовал пост в своих социальных сетях с информацией о нарушении на забеге. Он отметил, что на видео с ультрамарафона видно, как спортсменов сопровождали волонтеры, фотографы и организаторы. Однако по правилам Backyard Ultra на беговой дорожке должны находиться исключительно участники соревнований.
— Установление мировых рекордов привлекло внимание к трансляции нашего мероприятия, которую мы изначально делали максимально открытой, чтобы все было по-честному. Наши ребята — герои. Я видел все преодоления, всю боль, все тяготы. Русский бэкъярд — сильнейший в мире!
Провести многодневную гонку с большим числом участников и гостей и обеспечить при этом идеальное соблюдение правил — непростая задача для организаторов, но мы не собираемся сдаваться. Мы приобрели самое ценное — опыт и теперь знаем, как сделать нашу гонку лучше. Теперь все наши старты будут безупречными! — написал в своих социальных сетях организатор Biotropika Николай Котенков.
Он также добавил, что, несмотря на отказ Лазаруса Лейка принимать результаты, выполнит все свои обязательства перед атлетами в части призового фонда и сохранит полученные звания.
Помимо этого, организатор российского ультрамарафона напомнил о предстоящем командном чемпионате мира в формате Backyard, который пройдет в октябре этого года.