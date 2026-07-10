«Это как снести Кремль». Следим, как решается судьба исторического двора-колодца Миллионки

Жители же поделились тем, что предшествующая управляющая компания «не делала ничего», а МУПВ «Центральный» взяла дом лишь на непосредственное обслуживание — и не более (непосредственное обслуживание — способ содержания дома, при котором жильцы сами заключают договоры с обслуживающими организациями. При этом УК часто выступает как обычный подрядчик для выполнения конкретных работ, а не как управленческая структура. По закону такая форма доступна только для домов с количеством квартир не более 30 — ред.).