«Это как снести Кремль». Следим, как решается судьба исторического двора-колодца Миллионки

В узком дворе-колодце на Семеновской, 3а, где обычно фотографируются туристы и проходят экскурсии по Миллионке, в этот раз собрались не гости города, а собственники помещений. Вместо рассказов о прошлом исторического квартала здесь обсуждали его будущее, а именно — будет ли реализован проект комплексного развития территории (КРТ), что ждёт дом в случае реконструкции и смогут ли жители отказаться от участия в КРТ.
Встречу организовала администрация Владивостока после общественного резонанса вокруг опубликованных эскизов реконструкции Миллионки. Разговор получился эмоциональным — собственники задавали вопросы о возможном расселении, судьбе коммерческих помещений, порядке голосования и пытались разобраться, что на практике означает механизм КРТ.
Журналист ИА PrimaMedia Елизавета Новикова слушала этот спор в самом сердце исторического квартала, за судьбой которого теперь следит весь Владивосток.
Напомним, общественная дискуссия вокруг Миллионки развернулась после публикации вместе с постановлением администрации Владивостока эскизов комплексного развития территории исторического квартала. Наибольшее внимание привлек проект реконструкции знаменитого двора-колодца на Семёновской, 3а, который многие жители, экскурсоводы, историки и краеведы сочли несоответствующим историческому облику этого места.
Представители культурного сообщества открыто выступили с критикой предложенной концепции. В администрации Владивостока, в свою очередь, заявили, что опубликованные изображения являются лишь предварительными эскизами мастер-плана, а окончательного проекта реконструкции пока не существует. Следующим этапом процедуры должно стать голосование собственников помещений, от которого зависит, будет ли механизм КРТ применяться в отношении дома.
9 июля, 18:00. В знаменитом дворе-колодце на Семёновской, 3а, у которого еще накануне толпились экскурсионные группы, теперь стояли около пятнадцати человек — жильцы и владельцы коммерческих помещений. Небольшие группы переговаривались вполголоса, обсуждая одно и то же — возможное расселение и голосование, от которого зависит судьба дома.
Спустя несколько минут во двор пришла начальник отдела развития территорий управления градостроительства администрации Владивостока Лариса Кучеренко вместе с представителем МУПВ «Центральный». Именно им предстояло ответить на вопросы собственников.
Почему в постановлении об изъятии помещений говорится как о деле решенном, если проекта еще нет? Как вообще пройдет голосование? Что будет с собственниками жилых и нежилых метров? И главное — можно ли отказаться от участия в КРТ?
Главный вопрос, который волновал собравшихся, прозвучал уже в первые минуты встречи:
— Подскажите, а если большинство выскажется против?
— Тогда КРТ здесь не будет, — ответила представитель администрации, — дом просто исключат из границ территории комплексного развития.
В разговоре с журналистом ИА PrimaMedia Лариса Кучеренко пояснила, что собрание решили провести из-за шума, который поднялся в СМИ вокруг эскизов КРТ. Задача была простой — объяснить людям, что такое механизм КРТ и какие процедуры ему предшествуют. По её словам, встреча была предварительной, а голосование начнется 21 июля.
Кучеренко объяснила, что у города «нет денег на самостоятельную реконструкцию и расселение», поэтому и рассматривается механизм комплексного развития. Эскизы, которые всколыхнули общественность, не имеют ничего общего с реальностью, подчеркнула она. Настоящего проекта пока нет — его разработает инвестор после аукциона.
— Это очень приблизительный эскиз. Когда речь идет о реконструкции объекта культурного наследия, разрабатывается полноценный проект, который проходит государственную историко-культурную экспертизу. Те «веселые картинки» из мастер-плана — лишь проектное предложение, не более того.
Если большинство поддержат КРТ, дальше аукцион, инвестор, разработка документации по планировке территории. Собственникам жилья, по словам Кучеренко, предложат на выбор: выкуп или равноценное жилье. Владельцам коммерческих помещений — выкуп по рыночной стоимости.
Но это все — только если люди скажут «да».
— Коммерческие помещения выкупаются на основании рыночной стоимости по результатам оценки.
«Каждое помещение здесь бесценно»: собственники — о страхах перед КРТ.
Больше других на встрече волновались владельцы нежилых помещений — те, кто десятилетиями ведет здесь предпринимательскую деятельность. Многие покупали эти стены ещё в те годы, когда Миллионка не была туристическим брендом, а город не думал о комплексном развитии. Теперь люди боятся, что их бизнес и вложенные силы просто обнулят.
— Как можно уничтожить архитектурный памятник, на который едут со всего мира? Это то же самое, что в Москве снести Кремль и построить там какое-то другое здание, — говорит собственник помещения, руководитель юридической компании Павел Зеленко. Его центр оказания юридической помощи граждан при Ассоциации юристов Приморского края находится здесь больше 20 лет.
По словам юриста, Миллионка — одно из немногих мест во Владивостоке, ради которых туристы приезжают в исторический центр. Он считает, что вместо того чтобы менять облик квартала, нужно приводить в порядок то, что есть.
— Восстановить брусчатку, освещение сделать, видеонаблюдение, охрану поставить. Это же просто, — перечисляет он.
Главный страх Павла — что за разговорами о реконструкции стоит обычный коммерческий интерес, а собственники останутся на обочине.
— Каждое помещение здесь бесценно. Это центр города, — говорит он. И тут же добавляет то, о чем на встрече говорили почти все: — Администрация сегодня упоминает управляющую компанию — я ни разу не видел здесь дворника. Ни один подъезд не моется. Люди сами всё поддерживают.
При этом Зеленко уточняет, что никто из предпринимателей не против благоустройства. Но обновление, уверен он, должно идти через сохранение исторического облика, а не через его замену.
В числе присутствующих была и семья Василевских. Алина и её муж Владимир — одни из тех, кто знает Миллионку по кирпичной пыли и строительному раствору, которыми они восстанавливали свои стены почти два десятилетия назад. Когда-то они взяли помещение на первом этаже, решив обосноваться в центре города. Но за дверью их ждало не готовое пространство, а последствия пожара.
— Мы вошли в двери — а там все сгорело, — рассказывает Алина. — Крыша сгорела, первый этаж выгорел полностью. Только после этого город что-то сделал, чтобы здание совсем не развалилось.
С тех пор прошло почти 19 лет. Все это время семья была одной из тех, кто своими руками и на свои деньги возвращал здание к жизни. Не дожидаясь помощи ни от управляющей компании, ни от администрации.
— Никто не менял ни окна, ни трубы. Все делали сами, — говорит Алина.
Сейчас у Василевских в собственности и жилые, и нежилые помещения. На предстоящем голосовании они намерены сказать «нет» проекту КРТ.
Но главная тревога семьи даже не в этом. Она боится, что ее голос и голоса таких же собственников нежилых помещений просто не будут услышаны. И действительно — журналист ИА PrimaMedia стала свидетелем того, как на встрече прозвучало от представителей администрации Владивостока, что голосовать будут только жильцы, а владельцев коммерческих помещений «вообще никто не спросит».
«Гостевой маршрут» и текущая крыша: диалог с жилфондом.
Пока одни чиновники рассказывали о механизмах КРТ, к разговору подключился начальник управления жилищного фонда администрации Владивостока Григорий Пейхвассер. Он сказал, что жителям «дадут денег» на ремонт фасадов и приведение двора в порядок. Но разговор быстро ушел в бытовые проблемы, которые жильцы не могут решить годами.
— Вы — центр города. Тут губернатор периодически ходит и нам говорит, что все плохо, — признался Пейхвассер. — Мы с радостью вам дадим деньги на ремонт. Нам дают деньги на гостевой маршрут.
Жители же поделились тем, что предшествующая управляющая компания «не делала ничего», а МУПВ «Центральный» взяла дом лишь на непосредственное обслуживание — и не более (непосредственное обслуживание — способ содержания дома, при котором жильцы сами заключают договоры с обслуживающими организациями. При этом УК часто выступает как обычный подрядчик для выполнения конкретных работ, а не как управленческая структура. По закону такая форма доступна только для домов с количеством квартир не более 30 — ред.).
— У нас крыша течет бесконечно, — бросил кто-то из толпы. — А вы про фасады…
Пейхвассер пообещал до голосования переговорить с управляющими компаниями, чтобы кто-то взял дом под полноценное управление.
— Если сами не выберете — заставим «Центральный» вас взять. Это будет такое, знаете, силовое решение, — сказал он.
Что будет дальше?
Предварительная встреча закончилась, но главный разговор ещё впереди. Ориентировочно 21 июля в том же дворе-колодце на Семёновской, 3а состоится очное обсуждение, после которого начнется заочное голосование — оно продлится до 30 июля. Именно эти дни и решат судьбу дома.
Люди расходились медленно. Кто-то обменивался телефонами, кто-то обещал «подключить юристов», кто-то просто стоял и смотрел на старые кирпичные стены, которые для одних — часть истории Владивостока, а для некоторых — целая жизнь.
История конфликта — в фокусе PrimaMedia.
Эта история началась 25 мая, когда администрация Владивостока подписала постановление о комплексном развитии территории (КРТ) в историческом квартале Миллионка. В границы КРТ вошли два жилых дома: деревянный, переживший пожар, на Семеновской, 5а, и знаменитый двор-колодец на Семеновской, 3а. Участок небольшой — всего 0,9 гектара. По документам реконструкция должна была пройти без увеличения этажности, с расселением части квартир, сносом незаконных построек и благоустройством.
А потом горожане увидели эскизы. На них исторический квартал оказалось не узнать — вместо облупившегося, но живого кирпича, узких проходов и дворов-колодцев — гладкие фасады, зелень, широкие дорожки.
Концептуальный художник и исследователь Роман Иванищев назвал Миллионку «единственным в России Чайна-тауном» — местом, где срослись две культуры. Он говорил, что стирать такой культурный слой нельзя.
Аккредитованный гид Татьяна Фоменко назвала эскизы «катастрофой для Владивостока». По ее словам, изображения напоминают «санаторий в Сочи, но никак не исторический центр Владивостока».
Краевед и член Союза писателей России Сергей Корнилов обратил внимание на детали, которые выдают полную оторванность эскизов от реальности: в узком, темном дворе-колодце, куда почти не попадает солнце, художники нарисовали две аллеи деревьев с пешеходными дорожками.
«Этот проект полностью убивает исторический вид, и он абсолютно фантастический — высадить там ничего не удастся», — заключил он.
6 июля на стене дома появилось объявление — администрация инициирует общее собрание собственников. Им предстоит ответить на вопрос — согласны ли они на применение механизма КРТ в отношении своего дома.
Это заявление и стало прологом к встрече, которая состоялась 9 июля, в том самом дворе-колодце, где обычно фотографируются туристы.