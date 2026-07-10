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Полисы ОСАГО активно покупаются в Луганской республике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Автомобилисты в ЛНР за полгода оформили более 125 тысяч полисов ОСАГО на общую сумму свыше 675 млн. рублей.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Автомобилисты в ЛНР за полгода оформили более 125 тысяч полисов ОСАГО на общую сумму свыше 675 млн. рублей.

Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе (НСИС).

«Количество заключенных договоров в республике выросло на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость ОСАГО в ЛНР по итогам первого полугодия составила около 5,4 тысяч рублей, что примерно на 10% меньше, чем годом ранее», — рассказали страховщики.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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