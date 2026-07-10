Полисы ОСАГО активно покупаются в Луганской республике

«Количество заключенных договоров в республике выросло на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость ОСАГО в ЛНР по итогам первого полугодия составила около 5,4 тысяч рублей, что примерно на 10% меньше, чем годом ранее», — рассказали страховщики.