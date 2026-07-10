Нарколог: турецкая звезда Иртем перед смертью выпила аналог литра водки

«Сколько нужно выпить, чтобы получить результат, зависит от веса, от пола, скорости метаболизма, обменных процессов и наличия закуски. Если говорить о худощавой женщине, какой была Эдже Иртем, то расчеты получаются пугающими. Чтобы достичь такого показателя одномоментно или за очень короткий промежуток времени, должно быть выпито примерно от 800 миллилитров до литра крепкого алкоголя, то есть водки или коньяка. Если это пересчитать на вино, это примерно три-четыре бутылки. Фактически, это фатальная доза, которую организм просто не в состоянии метаболизировать и обезвредить. Печень не работает, она блокируется, и наступает острое отравление этанолом», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru нарколог, психиатр Сергей Золотилов.