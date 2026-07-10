Названы самые популярные вакансии в России для школьников

Как выяснили аналитики, 17% российских компаний принимают несовершеннолетних сотрудников: 7% — на работу, а еще 10% — только на стажировку. Для этого они опросили менеджеров по персоналу и других представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала, в выборку вошли 1000 респондентов.