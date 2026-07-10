Выпускников школ Владивостока приглашают на целевое обучение

В Приморье стартовала приёмная кампания в высшие учебные заведения. Для студентов, обучающихся по целевым направлениям, предусмотрены повышенная стипендия и гарантированное трудоустройство в муниципальную школу после окончания вуза. Шансы на поступление по целевому набору выше, чем на бюджет, а среди привилегий — ранние стажировки, методическое сопровождение и возможность выбрать любое образовательное учреждение Владивостока для будущей работы.
В 2026 году абитуриентов по педагогическим направлениям ждут Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Владивостокский государственный университет (ВВГУ). «Для подачи документов на целевое обучение можно воспользоваться порталом “Госуслуги” или непосредственно обратиться в приемные комиссии вузов. За дополнительной информацией можно обращаться в управление образования Владивостока по телефону
В настоящее время по целевой программе в вузах Владивостока обучается 90 студентов — будущих педагогов. Программа действует с 2023 года, и первый выпуск студентов, которые будут работать в городских школах, запланирован на 2027 год.
Приёмная кампания в колледжи и вузы в Приморском крае началась 20 июня, количество бюджетных мест в системе среднего профессионального образования увеличилось, а перечень наиболее востребованных специальностей скорректирован под реальные потребности экономики региона.