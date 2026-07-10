Выпускников школ Владивостока приглашают на целевое обучение

В 2026 году абитуриентов по педагогическим направлениям ждут Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Владивостокский государственный университет (ВВГУ). «Для подачи документов на целевое обучение можно воспользоваться порталом “Госуслуги” или непосредственно обратиться в приемные комиссии вузов. За дополнительной информацией можно обращаться в управление образования Владивостока по телефону 8 (423) 253−46−04 или по адресу: г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 27», — уточняют специалисты администрации Владивостока.