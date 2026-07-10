Сержант из Хабаровского края прикрыл штурмовую группу у брода на СВО

Сержант Алексей Гейкер из мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, помог штурмовой группе пройти через водный рубеж под огнём в зоне специальной военной операции. Военнослужащий уничтожил две огневые точки и сорвал контратаку противника, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Боевая задача проходила в сложных условиях: украинские нацисты заранее заняли подготовленные позиции и пытались остановить продвижение наших. Гейкер действовал в составе штурмовой группы, которая должна была преодолеть брод и выйти на новый рубеж.
Во время продвижения сержант постоянно менял укрытия и огневые позиции, используя особенности местности. Он поддерживал товарищей огнём и помогал группе двигаться скрытно, не давая врагу сорвать манёвр.
При форсировании брода Гейкер первым вступил в бой. Под интенсивным огнём он прикрыл перемещение военнослужащих, уничтожил две огневые точки, мешавшие продвижению, а затем применил дымовую завесу, чтобы скрыть действия группы. Когда ВСУ попытались перейти в контратаку, сержант пресёк её точным огнём.
Благодаря его действиям штурмовая группа вышла к лесополосе, закрепилась на рубеже и смогла удержать позиции. За мужество, стойкость и профессионализм Алексей Гейкер награждён медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II степени и государственной наградой — медалью Жукова.