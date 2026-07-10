Сержант из Хабаровского края прикрыл штурмовую группу у брода на СВО

При форсировании брода Гейкер первым вступил в бой. Под интенсивным огнём он прикрыл перемещение военнослужащих, уничтожил две огневые точки, мешавшие продвижению, а затем применил дымовую завесу, чтобы скрыть действия группы. Когда ВСУ попытались перейти в контратаку, сержант пресёк её точным огнём.