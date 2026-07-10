В Красноярском крае увеличили премии олимпийским чемпионам до 6 млн рублей

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края утвердили новые размеры премий для спортсменов. Выплаты, которые не пересматривали с 2011 года, увеличат с 1 января 2027 года. Победители Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр получат по шесть миллионов рублей. Серебряным призерам выплатят пять миллионов, бронзовым — четыре миллиона рублей. За участие в соревнованиях предусмотрено 270 тысяч рублей. Спортсменам, занявшим первое место на Играх стран БРИКС, Спартакиадах и чемпионатах мира, будут выплачивать 180 тысяч рублей. За второе место полагается 150 тысяч, за третье — 130 тысяч рублей. В перечень соревнований, за результаты на которых можно получить вознаграждение, включили Всероссийские спартакиады по летним и зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Премии также введут для победителей и призеров юношеских первенств мира, Европы и Азии всех возрастных групп. Ранее такие выплаты получали только спортсмены старшей возрастной категории. С 1 января 2028 года спортивные премии начнут индексировать, — уточнили в пресс-службе министерства спорта региона. Напомним, что в Октябрьском районе Красноярска строят павильон для вольной борьбы.