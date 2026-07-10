Junge Welt: Украина не сможет выпускать ракеты Patriot до 2029 года

Украина не сможет наладить производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot по американской лицензии раньше 2029 года, несмотря на возможную передачу соответствующих технологий. К такому выводу пришло немецкое издание Junge Welt, отметив, что создание необходимой производственной базы и самих ракет потребует нескольких лет.
По оценке авторов публикации, даже при ускоренном строительстве предприятий изготовление одной ракеты займет около двух лет, а производство двигателя — еще дольше. В связи с этим лицензия не окажет существенного влияния на возможности украинской системы ПВО на текущем этапе конфликта, когда потребность в таких вооружениях сохраняется уже сейчас.
Издание также обращает внимание на дефицит ракет-перехватчиков во многих странах. Отмечается, что США предстоит восстанавливать собственные запасы Patriot, сократившиеся после недавних военных операций, а другие государства также нуждаются в пополнении арсеналов.
Ранее Дональд Трамп допустил вероятность передачи Киеву лицензионных прав на изготовление перехватчиков для этих зенитно-ракетных комплексов.