Junge Welt: Украина не сможет выпускать ракеты Patriot до 2029 года

По оценке авторов публикации, даже при ускоренном строительстве предприятий изготовление одной ракеты займет около двух лет, а производство двигателя — еще дольше. В связи с этим лицензия не окажет существенного влияния на возможности украинской системы ПВО на текущем этапе конфликта, когда потребность в таких вооружениях сохраняется уже сейчас.