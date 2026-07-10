Вся Украина в прицеле: шторм огня сносит места запуска дронов на РФ

«БПЛА на Тверь шли по московскому направлению, через Брянщину. Брянская область граничит с Черниговской и Сумской областями — оттуда и запускали. Противник вновь активизировался на этом участке. Был период затишья примерно неделю, российские силы там немного подровняли линию, но теперь враг опомнился и снова начал бить», — пояснил эксперт.