Вся Украина в прицеле: шторм огня сносит места запуска дронов на РФ

В ночь на 9 июля российские силы ПВО отразили очередную массированную атаку украинских беспилотников. География ударов растянулась от Брянщины до Ставрополья, зацепив северные промышленные центры. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, какими маршрутами шли дроны и как Россия планомерно выбивает инфраструктуру, стоящую за этим террором.
Через брянский коридор из Сум и Чернигова.
По данным Минобороны, минувшей ночью силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак украинских дронов в 12 регионах. Всего уничтожено 73 беспилотника. В Твери, в частности, загорелась нефтебаза (возгорание локализовано, пострадавших нет), в Ставрополе обломки упали в черте города, а в хуторе Вязники произошёл пожар на промышленном объекте, потребовавший эвакуации людей. Под Череповцом вражеский дрон сбили на подлёте — жертв и разрушений удалось избежать.
Дандыкин указал, что удары по центральной части России наносились по хорошо известному московскому маршруту — через так называемый брянский коридор.
«БПЛА на Тверь шли по московскому направлению, через Брянщину. Брянская область граничит с Черниговской и Сумской областями — оттуда и запускали. Противник вновь активизировался на этом участке. Был период затишья примерно неделю, российские силы там немного подровняли линию, но теперь враг опомнился и снова начал бить», — пояснил эксперт.
Именно из Сумской и Черниговской областей, по его оценке, дотянулись и до вологодского Череповца.
«Думаю, пуски шли из Сумской и Черниговской областей. Оттуда до Череповца дотянуться проще, чем с глубоких районов Украины, и именно этот маршрут позволяет врагу наносить удары по нашим северным промышленным центрам», — добавил Дандыкин.
Ставрополье атаковали с херсонского плацдарма и с моря.
Атака на Ставропольский край имела другую логистику. По словам Дандыкина, дроны шли с южного направления, причём с более близкого расстояния, чем Одесса.
«Объективно дроны шли поближе, чем из Одессы. Скорее всего, с той части Херсонской области, которую мы пока не освободили, — это гораздо ближе», — отметил он.
Капитан первого ранга запаса не исключил и морской компонент: «Нельзя исключать и запуски с проходящих гражданских судов в Черном море… Хотя сейчас наши силы флота и ПВО достаточно эффективно уничтожают и безэкипажные катера, и дроны прямо над морем».
Финальный отрезок маршрута — разворот над Чёрным морем и заход через Краснодарский край на Ставрополье; по той же дуге, по его словам, ранее пытались бить по Чечне и другим целям.
Россия выбивает цеха, склады и центры подготовки операторов БПЛА.
Дандыкин акцентирует — реакция РФ на регулярный террор беспилотников носит жесткий, системный и нарастающий характер.
«Мы отвечаем мощно, регулярно и по факту. Выбиваем сборочные цеха, склады с боеприпасами, пункты управления. Показательный пример — уничтожение складов в Вишнёвом. Наносятся удары по центрам подготовки операторов дронов. Эту публику в Киеве наготовили огромное количество, включая женщин и иностранных специалистов, но и мы вычисляем и уничтожаем такие расчеты постоянно», — заявил военный эксперт.
При этом Дандыкин подчеркнул стратегическую проблему: основное производство ракет, дронов и крупнокалиберных снарядов Украина уже переместила на европейские площадки, а собственная промышленность практически добита. Поэтому, убеждён он, для окончательной победы необходимо лишить противника индустриальной базы в Европе.
«Фактически промышленность на Украине добита, остались жалкие остатки заводов, сборочные цеха на подхвате. По-хорошему, бить надо там, где настоящее производство — в Европе. Враг наносит удары по нашей территории, не задумываясь, а мы для окончательной победы обязаны лишить их всей индустриальной базы», — резюмировал Дандыкин.