Врач назвала продукт, который может заранее укрепить иммунитет к осени

«Треска — один из немногих белковых продуктов, который разрешен с самого маленького возраста. При этом она содержит важные нутриенты для иммунитета. Начинайте вводить эту рыбу в рацион в июле, за 5−6 недель до начала осени, чтобы к сентябрю эти микроэлементы полностью интегрировались в защитные системы организма», — сказала Андреева.