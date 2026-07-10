Врач назвала продукт, который может заранее укрепить иммунитет к осени

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Треска может помочь заранее укрепить иммунитет к сезону гриппа и ОРВИ, данный продукт нужно начинать вводить в рацион в июле, за пять-шесть недель до начала осени, сообщила РИА Новости врач-педиатр Юлия Андреева.
«Треска — один из немногих белковых продуктов, который разрешен с самого маленького возраста. При этом она содержит важные нутриенты для иммунитета. Начинайте вводить эту рыбу в рацион в июле, за 5−6 недель до начала осени, чтобы к сентябрю эти микроэлементы полностью интегрировались в защитные системы организма», — сказала Андреева.
По словам врача, треска содержит в себе самое эффективное сочетание селенонеина, таурина и витамина А — все это поможет снизить риск заболевания гриппом и ОРВИ.
Андреева посоветовала есть треску два-три раза в неделю, добавив, что этого достаточно, чтобы поддержать и укрепить иммунитет к началу осени.