Красноярцу вернули 17 тысяч рублей за пылесос, который сломался через месяц

Мужчина купил технику на Wildberries за 17 023 рубля. Через месяц у пылесоса сломалась застежка на валике, а аккумулятор стал разряжаться за 15 минут даже при заявленных 99% заряда. На упаковке также не оказалось сведений об изготовителе, а в комплекте отсутствовала техническая документация.