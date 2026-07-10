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Красноярцу вернули 17 тысяч рублей за пылесос, который сломался через месяц

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель Ачинска добился возврата денег за неисправный вертикальный пылесос после обращения в Роспотребнадзор.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель Ачинска добился возврата денег за неисправный вертикальный пылесос после обращения в Роспотребнадзор.

Мужчина купил технику на Wildberries за 17 023 рубля. Через месяц у пылесоса сломалась застежка на валике, а аккумулятор стал разряжаться за 15 минут даже при заявленных 99% заряда. На упаковке также не оказалось сведений об изготовителе, а в комплекте отсутствовала техническая документация.

Продавец несколько раз отклонял заявки на возврат товара. Специалисты Роспотребнадзора помогли покупателю составить претензию, после чего предприниматель в течение недели вернул всю сумму.

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