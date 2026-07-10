11 спортсменов представят Хабаровский край на чемпионате «Абилимпикс»

Финал национального чемпионата «Абилимпикс» в этом году пройдет в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр» в Москве с 31 октября по 3 ноября. Хабаровский край на соревнованиях представят 11 человек — трое школьников, пятеро студентов и трое молодых специалистов. Школьники Хабаровского края покажут свои навыки в компетенциях «Столярное дело», «Художник-оформитель» и «Мультимедийная журналистика». Студенты продемонстрируют мастерство в компетенциях «Сухое строительство и штукатурные работы», «Работник зеленого хозяйства», «Художник-оформитель», «Исполнительное мастерство (вокал)», «Мультимедийная журналистика». Специалисты посоревнуются в компетенциях «Столярное дело», «Облицовка плиткой» и «Художник-оформитель». «В этом году в региональном этапе приняли участие более 35 тысяч человек со всей России. Всего соревнования поддерживают свыше 3 тысяч работодателей. Уверен, что Национальный чемпионат “Абилимпикс” откроет перед участниками новые карьерные возможности», — сказал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Напомним, что в «Абилимпиксе» участвуют люди с особенностями здоровья.