Минздрав создал программу профпереподготовки нутрициологов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ создало программу профессиональной переподготовки нутрициологов, включив туда, в частности, основы оказания экстренной медпомощи по профилю, питание и здоровье россиян, принципы питания беременных и детей. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пояснял, что нутрициологам нужно профильное образование, поэтому появилась отдельная специальность.
Согласно проекту, врачи будут осваивать традиционные рационы питания и религиозные посты, питание при неблагоприятных воздействиях окружающей среды. В программу войдет и модуль по основам технологии приготовления блюд здорового питания.
Так же специалистов обучат теории спортивного питания и БАДов. На практике они будут консультировать детей, взрослых и организованные коллективы по вопросам здорового питания, а также организовывать мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению населения в области здорового питания.
При этом право на получение будет у людей с высшим и средним медицинским образованием.