Экс-заведующая автошколы в Енисейске присвоила 855 тысяч рублей

В Енисейске суд вынес приговор 28-летней бывшей заведующей учебной частью автошколы. Женщина устроилась на работу в августе 2024 года и получила ключи от кабинета и сейфа, где хранились деньги учеников. Доверие работодателя она использовала в своих интересах. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
С апреля по август 2025 года она систематически забирала наличные из кассы, а поступившие платежи не отражала в документах. Таким образом, по версии суда, ей удалось присвоить 855 тысяч рублей.
Когда подошло время ревизии, женщина решила скрыть следы и заявила в полицию о краже. Однако выяснилось, что сейф никто не взламывал — его открыли штатным ключом. Бухгалтерская проверка и показания учеников подтвердили: деньги передавали лично заведующей, но в документах они не фигурировали.
В суде женщина признала вину частично, не согласившись с суммой ущерба. Суд назначил ей 2 года условно с испытательным сроком 2 года по статье «Присвоение средств работодателя». Кроме того, автошкола получит право взыскать с неё всю сумму ущерба.
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