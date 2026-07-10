Экс-заведующая автошколы в Енисейске присвоила 855 тысяч рублей

В Енисейске суд вынес приговор 28-летней бывшей заведующей учебной частью автошколы. Женщина устроилась на работу в августе 2024 года и получила ключи от кабинета и сейфа, где хранились деньги учеников. Доверие работодателя она использовала в своих интересах. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.