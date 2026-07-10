Канский округ отметил ежегодный всероссийский праздник — День семьи, любви и верности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. События развернулись на территории Молодежного центра города, объединив сотни горожан в стремлении подчеркнуть незыблемость традиционных ценностей.
В этот знаменательный вечер на сцену поднимались пары, чей союз выдержал испытание временем. Каждая из приглашённых пар вместе уже более двадцати пяти лет. Организаторы мероприятия подготовили насыщенную программу, которая пришлась по душе как взрослым, так и детям: творческие мастер-классы, игровые развлечения, фотозоны и праздничный концерт. Также состоялось торжественное чествование семей-юбиляров.
Двадцать три семьи были отмечены наградами разной степени значимости. Однако самой трогательной стала медаль «За любовь и верность». Этой высокой награды удостаиваются пары, чей семейный стаж превышает четверть века, которые вырастили детей достойными гражданами, добились успеха честным трудом и стали примером для всего района.
Супруги Маскалюк — Сергей и Раиса — получили медаль из рук Натальи Плющиковой, заместителя главы Канского муниципального округа. Их семья является примером настоящей любви и заботы друг о друге, на который равняется молодёжь.
Заместитель главы Канского муниципального округа по социальной политике Наталья Плющикова отметила: «От себя лично поздравляю вас с этим торжественным днём. Семья — это основа нашей жизни, именно семья — тот источник нашей энергии, нашего душевного спокойствия и вдохновения. Именно среди близких мы можем найти поддержку, понимание и защиту. Мы гордимся семьями, которые являются примером сохранения духовно-нравственных традиций и воспитания нашего будущего».
Библиотеки Канского округа также присоединились к семейному празднику. Они организовали познавательные встречи, мастер-классы по созданию «ромашек на счастье», фольклорные вечера и уличные акции под названием «Ромашковое счастье».