Канский округ отметил ежегодный всероссийский праздник — День семьи, любви и верности

В этот знаменательный вечер на сцену поднимались пары, чей союз выдержал испытание временем. Каждая из приглашённых пар вместе уже более двадцати пяти лет. Организаторы мероприятия подготовили насыщенную программу, которая пришлась по душе как взрослым, так и детям: творческие мастер-классы, игровые развлечения, фотозоны и праздничный концерт. Также состоялось торжественное чествование семей-юбиляров.