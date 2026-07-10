Житель Нижнеудинска пытался через суд оспорить призыв в армию

Житель Нижнеудинска не захотел идти в армию, поэтому обратился в суд. Требовал отменить решение призывной комиссии и зачислить его в запас. Об этом КП-Иркутск сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
— Молодой человек заявил, что у него есть проблемы со здоровьем, которые комиссия не учла. Суд проверил все медицинские документы и не нашел никаких болезней, которые мешали бы службе, — уточнили в пресс-службе.
Решение комиссии признали законным. Истец попытался обжаловать его в областном суде, но и там ему отказали.
Ранее КП-Иркутск писала о том, что 18-летний Вадим Столетний из Иркутска только поступил в университет. Но первый же день учебы стал для него последним в жизни. Парня насмерть сбила машина на пешеходном переходе. Почти год спустя суд поставил точку в этом громком деле.