Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Нижнеудинска пытался через суд оспорить призыв в армию

Он утверждал, что имеет проблемы со здоровьем.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Нижнеудинска не захотел идти в армию, поэтому обратился в суд. Требовал отменить решение призывной комиссии и зачислить его в запас. Об этом КП-Иркутск сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

— Молодой человек заявил, что у него есть проблемы со здоровьем, которые комиссия не учла. Суд проверил все медицинские документы и не нашел никаких болезней, которые мешали бы службе, — уточнили в пресс-службе.

Решение комиссии признали законным. Истец попытался обжаловать его в областном суде, но и там ему отказали.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что 18-летний Вадим Столетний из Иркутска только поступил в университет. Но первый же день учебы стал для него последним в жизни. Парня насмерть сбила машина на пешеходном переходе. Почти год спустя суд поставил точку в этом громком деле.