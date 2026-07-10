Житель Нижнеудинска пытался через суд оспорить призыв в армию

Ранее КП-Иркутск писала о том, что 18-летний Вадим Столетний из Иркутска только поступил в университет. Но первый же день учебы стал для него последним в жизни. Парня насмерть сбила машина на пешеходном переходе. Почти год спустя суд поставил точку в этом громком деле.