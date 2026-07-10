Канский драматический театр завершил очередной 119-й творческий сезон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День семьи, любви и верности Канский драматический театр торжественно завершил свой 119-й творческий сезон. Финальным аккордом стал показ премьерного спектакля «Служебный вход» и церемония награждения победителей зрительского голосования.
По итогам сезона, согласно зрительскому голосованию, названы лучшие артисты и спектакли года:
Лучшая артистка — Евгения Коземирская. Лучший артист — Виталий Полозов.
Вечерний репертуар (4 премьеры): лучшим спектаклем признана драма Михаила Гончарова «Бесприданница».Детские постановки (3 премьеры): лидером зрительских симпатий стало «Волшебное кольцо» режиссёра Варвары Поповой. Проекты вне формата (4 премьеры): главный приз получил иммерсивный биографический перформанс Инессы Каминской «Я снова здесь», приуроченный к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.
Особую атмосферу на закрытие сезона, придало поздравление родителей артиста театра Александра Борискова — Елены Стефановны и Владимира Ивановича. Супруги отметили годовщину совместной жизни — 37 лет брака. Театр традиционно поддержал тему семейных ценностей, посвятив этот трогательный момент всем парам, нашедшим друг друга.
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