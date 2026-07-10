Канский драматический театр завершил очередной 119-й творческий сезон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День семьи, любви и верности Канский драматический театр торжественно завершил свой 119-й творческий сезон. Финальным аккордом стал показ премьерного спектакля «Служебный вход» и церемония награждения победителей зрительского голосования.