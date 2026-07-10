Переполох в Брюсселе: НАТО посыпалось после конфликта с Россией

«Трамп, конечно, грозился раньше выйти из НАТО, но он свою угрозу не выполнит. Он будет больше отстраняться от дел НАТО. Но пока ограничивается только словесными заявлениями. Радикальных действий он не делает, но все время напоминает НАТО, что они должны помогать США, например, в отношении агрессивных действий против Ирана», — пояснил эксперт.