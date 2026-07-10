Переполох в Брюсселе: НАТО посыпалось после конфликта с Россией

Угрозы выйти из НАТО.
Трамп неоднократно угрожал, что США выйдут из НАТО. Однако по мнению доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковника запаса Александра Перенджиева, Трамп мастерски играет на нервах союзников, не переходя «красные линии».
«Трамп, конечно, грозился раньше выйти из НАТО, но он свою угрозу не выполнит. Он будет больше отстраняться от дел НАТО. Но пока ограничивается только словесными заявлениями. Радикальных действий он не делает, но все время напоминает НАТО, что они должны помогать США, например, в отношении агрессивных действий против Ирана», — пояснил эксперт.
Клубок противоречий альянса: старые обиды и новые аппетиты.
По словам эксперта, атлантическое единство трещит по швам из-за внутренних склок, которые никуда не делись за годы мнимой солидарности.
«Во-первых, никуда не делись противоречия между Турцией с одной стороны и Францией с Грецией — с другой. Определённые разногласия существуют между Германией и Польшей, а также между Германией и Францией», — перечислил болевые точки Перенджиев.
Кроме того, конфликт внутри альянса зреет и из-за желания Трампа завладеть Гренландией.
«Всем известное желание Трампа завладеть Гренландией — это противостояние между США и Данией. Этот клубок противоречий будет способствовать тому, что НАТО продолжит трещать изнутри», — уверен политолог.
Байден затянул, Трамп дожмет: экономический удушающий прием.
Перенджиев напомнил, что политика «удушения» Европы действует уже даввно. Фундамент закладывался еще при предыдущей администрации, когда Штаты цинично переманивали к себе европейский бизнес.
«У США есть определённое недовольство именно Европейским союзом. И это, кстати, не при Трампе началось. При Байдене были действия, направленные на удушение Европы и на то, чтобы перетащить многие предприятия из Европы в США», — пояснил эксперт.
Сейчас, по словам Перенджиева, этот процесс лишь набирает обороты. Экономические интересы Вашингтона входят в клинч с идеалами трансатлантической дружбы.
Смертельный прогноз для альянса.
Эксперт убежден, что США сохранят формальное членство в НАТО как рычаг влияния, но дистанция будет расти. Отчуждение Брюсселя от Вашингтона становится новой геополитической реальностью. По мнению Перенджиева, накопленная критическая масса разногласий способна уничтожить блок.
«Страны Европы, которые входят в состав НАТО, и США будут отдаляться друг от друга», — констатировал он.
Политолог считает, что внутренние распри рано или поздно выйдут из кулуаров в открытое поле.
«Возможно, в будущем действительно возникнет трещина. Формально США и остальные страны НАТО будут образовывать альянс, но противоречия возьмут верх, и мы увидим серьёзные конфликтные ситуации… Возможно, в конечном итоге это приведёт не к расколу, а к распаду НАТО как такового», — предупредил Перенджиев.
Североатлантический альянс, десятилетиями державшийся на страхе перед внешним врагом, сегодня рискует рухнуть под тяжестью жадности и внутренней вражды своих же лидеров.