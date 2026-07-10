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Класс пожарной опасности повысили в Аяно-Майском районе Хабаровского края

Новый пожар зарегистрировали в Ванинском районе.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Аяно-Майском районе Хабаровского края повысили класс пожарной опасности из-за высоких температур и отсутствия осадков. На данный момент степень риска возникновения пожара в лесах здесь достигла V класса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Площадь пожара, который ранее зафиксировали в Аянском лесничестве муниципалитета, продолжает расширяться. Огонь распространился на 206 гектаров. Вместе с этим очаг зарегистрировали и в Северном лесничестве Ванинского района. Площадь пожара достигла 10 гектаров. На тушении задействованы 23 специалиста, бульдозер, трактор и воздушное судно С-182.

Высокий (IV) класс пожарной опасности продолжает действовать на территории Охотского округа и Комсомольского района. Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю предупреждают о важности соблюдения особого режима.

— В ближайшие трое суток существенных осадков, которые могли бы улучшить лесопожарную обстановку, не прогнозируется. Запрещено разводить открытый огонь, проводить любые огневые работы, сжигать мусор и сухую растительность, разжигать мангалы и печи для приготовления пищи, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В случае обнаружения пожара следует звонить по номеру «101» или «112».

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