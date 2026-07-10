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Хабаровские пенсионеры устроили праздник с ухой и танцами

В хабаровском «Истоке» в прошлый четверг собрались более 60 задорных пенсионеров, которые не привыкли сидеть дома и скучать. Повод — праздничная программа «Ух уха, ушица!». Многие надели тельняшки, полосатые платки, а кто-то нарядился в голубой цвет под стать морской волне. Смотрим, как гуляли бабушки и дедушки.

В хабаровском «Истоке» в прошлый четверг собрались более 60 задорных пенсионеров, которые не привыкли сидеть дома и скучать. Повод — праздничная программа «Ух уха, ушица!». Многие надели тельняшки, полосатые платки, а кто-то нарядился в голубой цвет под стать морской волне. Смотрим, как гуляли бабушки и дедушки.