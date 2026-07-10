Одессу сотрясли взрывы: «Искандеры» и «Герани» стерли в пыль оружие НАТО

Мощные взрывы, повторная детонация и масштабные пожары были зафиксированы в порту Одессы в ночь на 9 июля. Российские войска целенаправленно выбивают склады боеприпасов, базы безэкипажных катеров (БЭКов) и топливную инфраструктуру. Также горят автозаправочные станции от Харькова до Сум. Подробности атак раскрыл в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл военный обозреватель Алексей Суконкин.
Страшный грохот в Одессе.
Серия взрывов, прогремевших в Одессе, сопровождалась мощной вторичной детонацией, что однозначно указывает на поражение складов с боеприпасами. По словам Суконкина, удар пришёлся по месту сосредоточения снарядов и ракет.
«По результатам огневого поражения… Там была повторная детонация — значит, речь может идти о поражении места сосредоточения боеприпасов. Били по складам со снарядами и ракетами — по всему, что может взорваться», — отметил он.
Тот факт, что для атаки применялся оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», говорит о многом. Такие ракеты не тратят на пустые площадки: они требуют больших производственных ресурсов и огромных затрат.
«Если применяется ракета такого типа, это однозначно указывает на наличие точных разведданных о высокой ценности цели. Было понимание того, что там находится нечто действительно важное… Цель многократно доразведывается перед нанесением удара», — подчеркнул Суконкин.
На этот раз «Искандер» превратил в гигантский костер стоянку грузового транспорта в интересах ВСУ и вызвал пожар на близлежащем промышленном предприятии.
Как вычисляют логова дронов-камикадзе.
Не менее важной частью ночной работы стала охота за базами морских дронов. Военный обозреватель пояснил, почему в победных сводках всё чаще фигурирует формулировка «поражён склад БЭКов». Украинские безэкипажные катера (БЭКи) — техника коварная, но крайне уязвимая на суше.
«Вся жизнь безэкипажного катера проходит на земле — в цехах, на сборочных площадках, в местах хранения. Такому катеру не нужна портовая инфраструктура: его грузят на тележку, подвозят внедорожником к воде, выгружают — и он начинает движение. В море, если по БЭКу стреляют, это происходит уже в момент атаки. Поэтому основная работа заключается в выявлении складов и цехов», — рассказал Суконкин.
Именно туда, где морские камикадзе проходят свою «подземную жизнь» перед выходом в море, и прилетают российские ракеты, уничтожая технику еще до спуска на воду.
Портовая инфраструктура под колпаком.
Портовая и припортовая инфраструктура Украины сегодня превращена в южную кладовую войны, где гражданские сервисы перестроены в военный перегрузочный контур. Маршруты на Дунай и в Николаев, грузовые фуры — всё это находится под постоянным наблюдением.
Суконкин напомнил о резонансном эпизоде, доказывающем, что скрыть ценный груз в порту не так уж и просто.
«Года полтора назад был уникальный случай. Из Британии вышел транспорт, пришёл в Одессу, пришвартовался — и буквально через 20 минут прямо в центр судна прилетел “Искандер”. Судно вели с момента выхода. Такими ракетами бьют только по очень “жирным” целям», — поделился военный обозреватель.
Противник пытается обезопасить логистику с помощью спутников, звукометрических датчиков и нейросетей, которые засекают пуски и позволяют отогнать транспорт. Однако ситуация переломилась с появлением дронов нового поколения «Герань-Сикер».
«Часть дронов из группы прорывается, и те, кто прорвался, уже в порту самостоятельно находят цель по заложенным признакам, без привязки к спутниковой навигации, — бьют прямо по судну», — отметил Суконкин.
От Сум до Харькова не осталось живых АЗС.
Пока флот и авиация работают по южным воротам, на северо-восточном направлении развернулась не менее ожесточенная битва за горючее. Подразделения, использующие дроны-камикадзе «Герань», системно переключились на уничтожение топливной сети в прифронтовой зоне.
«Противник сам отчитывается, что на маршруте от Сум до Харькова нет ни одной “живой” заправки… На Украине и так уже никаких нефтеперерабатывающих заводов не осталось, поэтому какие цели остались — те и поражаем сейчас», — констатировал Суконкин.
Уничтожение АЗС напрямую влияет на мобильность украинских войск, подвоз резервов и запуск беспилотников. Это зеркальный ответ на удары по российской энергетической инфраструктуре. Снабжение ВСУ горюче-смазочными материалами на ключевых оперативных направлениях теперь висит на волоске, заставляя противника тратить драгоценное время на поиск обходных путей, которых почти не осталось.