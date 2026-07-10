Одессу сотрясли взрывы: «Искандеры» и «Герани» стерли в пыль оружие НАТО

«Вся жизнь безэкипажного катера проходит на земле — в цехах, на сборочных площадках, в местах хранения. Такому катеру не нужна портовая инфраструктура: его грузят на тележку, подвозят внедорожником к воде, выгружают — и он начинает движение. В море, если по БЭКу стреляют, это происходит уже в момент атаки. Поэтому основная работа заключается в выявлении складов и цехов», — рассказал Суконкин.