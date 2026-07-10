Школу в Мичуринском планируют сдать раньше срока

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новая школа в микрорайоне Мичуринский может быть введена в эксплуатацию раньше намеченного срока. Подрядная организация заявила о готовности завершить строительство уже до конца текущего года, хотя ранее сдача была запланирована на январь 2027 года. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин.
На сегодняшний день готовность школы превышает 70%. На объекте продолжаются чистовая отделка помещений, монтаж инженерных сетей и устройство кровли. Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории: специалисты устанавливают ограждение и подготавливают основания для будущих детских и спортивных площадок.
Новое образовательное учреждение рассчитано на 1280 учеников. Для учащихся начальной школы предусмотрен отдельный двухэтажный блок с самостоятельным входом, что позволит создать комфортные условия для младших классов.
Несмотря на возможное досрочное завершение строительства, открыть школу для учеников планируется в следующем году. К этому времени также должна быть построена подъездная дорога к учреждению. Она обеспечит не только удобный доступ к школе, но и дополнительный въезд в сам микрорайон Мичуринский.