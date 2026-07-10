Школу в Мичуринском планируют сдать раньше срока

Несмотря на возможное досрочное завершение строительства, открыть школу для учеников планируется в следующем году. К этому времени также должна быть построена подъездная дорога к учреждению. Она обеспечит не только удобный доступ к школе, но и дополнительный въезд в сам микрорайон Мичуринский.