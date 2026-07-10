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В Омске самой высокооплачиваемой вакансией в июле стала должность водителя

Шоферу с категорией «Е» предлагают во втором месяце лета ежемесячную зарплату в размере 130 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Федеральный портал по поиску работы SuperJob опубликовал самые высокооплачиваемы предложения работы в июле на территории Омской области. В тройку по этому критерию попали вакансии водителя, специалиста по оценке автомобиля и менеджера по продажам.

Основываясь на анализе вакансий Омска, аналитики федерального портала по поиску работы делают вывод: в июле больше всего готовы платить в регионе водителю категории «Е». Федеральная розничная торговая сеть предлагает кандидату — он может быть иногородним — зарплату от 130 тысяч рублей и компенсацию проезда до места работы для иногородних сотрудников. На втором месте по уровню предлагаемой оплаты труда оказалась вакансия специалиста по оценке автомобилей. Будущему сотруднику омской компании готовы платить от 100 тысяч рублей. Третье место по уровню предлагаемого дохода заняла вакансия менеджера по корпоративным продажам. Омский работодатель, бизнес которого связан с производством строительных материалов, готов платить кандидату ежемесячное пособие в размере 90 тысяч рублей, а также премии за выполнение плана.