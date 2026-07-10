Медведчук: Теракт в Монако устроили спецслужбы Зеленского

По его словам, доказательством этой версии послужили последующие события: подозреваемая вернулась на Украину, где была убита подельниками. Политик пояснил, что это говорит о том, что она надеялась найти защиту у украинских спецслужб, которые сначала поручили ей теракт, а затем ликвидировали ее, чтобы замести следы, говорится в материале.