Теракт в Монако устроили спецслужбы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
По его словам, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев планировал раскрыть коррупционные схемы Киева.
— Западные СМИ сразу увидели связь между покушением на бизнесмена Ермолаева и режимом Зеленского, который хотел заставить его замолчать. Ермолаев планировал выступить в Европарламенте и раскрыть схемы коррупции на Украине, что перед саммитом НАТО для киевского режима было бы катастрофой, — сказал Медведчук.
По его словам, доказательством этой версии послужили последующие события: подозреваемая вернулась на Украину, где была убита подельниками. Политик пояснил, что это говорит о том, что она надеялась найти защиту у украинских спецслужб, которые сначала поручили ей теракт, а затем ликвидировали ее, чтобы замести следы, говорится в материале.
Ранее адвокат бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Виталия Жиковича, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской, совершившей покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, заявил в суде, что женщину «не убили, а ликвидировали» по приказу руководства.
Покушение на Ермолаева произошло вечером 29 июня. Бомба сработала в доме, где живет бизнесмен. Ранения получил он сам, его спутница Анна Насобина, а также 13-летний сын предпринимателя. На следующий день полиция задержала первого подозреваемого, но вскоре отпустила его без предъявления обвинений.