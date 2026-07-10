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Медведчук: Теракт в Монако устроили спецслужбы Зеленского

Теракт в Монако устроили спецслужбы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Теракт в Монако устроили спецслужбы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев планировал раскрыть коррупционные схемы Киева.

— Западные СМИ сразу увидели связь между покушением на бизнесмена Ермолаева и режимом Зеленского, который хотел заставить его замолчать. Ермолаев планировал выступить в Европарламенте и раскрыть схемы коррупции на Украине, что перед саммитом НАТО для киевского режима было бы катастрофой, — сказал Медведчук.

По его словам, доказательством этой версии послужили последующие события: подозреваемая вернулась на Украину, где была убита подельниками. Политик пояснил, что это говорит о том, что она надеялась найти защиту у украинских спецслужб, которые сначала поручили ей теракт, а затем ликвидировали ее, чтобы замести следы, говорится в материале.

Ранее адвокат бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Виталия Жиковича, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской, совершившей покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, заявил в суде, что женщину «не убили, а ликвидировали» по приказу руководства.

Покушение на Ермолаева произошло вечером 29 июня. Бомба сработала в доме, где живет бизнесмен. Ранения получил он сам, его спутница Анна Насобина, а также 13-летний сын предпринимателя. На следующий день полиция задержала первого подозреваемого, но вскоре отпустила его без предъявления обвинений.

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