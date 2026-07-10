Ливневый апокалипсис: на центр России надвигается новый циклон «Бернадетт»

«Ожидается довольно интересное распределение температуры в Московской области: разница может доходить до десяти градусов. Например, в субботу на севере и востоке региона будет градусов на 5−10 жарче, чем на юге и западе. Речь идёт о том, что в Шатуре, Александрове, Сергиевом Посаде в пятницу и субботу будет до 31 градуса тепла, а в Серпухове и Можайске — около 25 градусов, даже чуть ниже. При этом ожидаются кратковременные грозовые дожди. Количество осадков, которое этот процесс принесёт в Подмосковье, будет варьироваться: оно не будет одинаково распределено по всей территории области. Местами может выпасть достаточно большое количество осадков — сравнимое с половиной и даже тремя четвертями месячной нормы. Местами осадки могут быть более скромными — в пределах 15−30 миллиметров. Для сравнения: месячная норма для Москвы составляет 80 миллиметров», — сказал он.