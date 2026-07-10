Ливневый апокалипсис: на центр России надвигается новый циклон «Бернадетт»

Циклон «Бернадетт» обрушится на Москву и область в выходные — 11 и 12 июля. По ряду прогнозов, в регионе может выпасть порядка 80% месячной нормы осадков.
О циклоне и о том, какую погоду он принесёт в Московскую область, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«На самом деле это не рядовой, но и не слишком выдающийся циклон атлантического и скандинавского происхождения. Его интенсивность, которая проявила себя в Калининграде, уже будет гораздо ниже. Но дело в том, что в его систему начинает подниматься с юга фронтальная зона с Чёрного моря. Это привнесёт дополнительный элемент такого “апокалипсиса”: именно с ней будут связаны мощные дожди в центральных областях России», — объяснил эксперт.
Синоптик уточнил, что ливни придут уже в субботу, 11 июля, и продолжатся на следующий день.
«Ожидается довольно интересное распределение температуры в Московской области: разница может доходить до десяти градусов. Например, в субботу на севере и востоке региона будет градусов на 5−10 жарче, чем на юге и западе. Речь идёт о том, что в Шатуре, Александрове, Сергиевом Посаде в пятницу и субботу будет до 31 градуса тепла, а в Серпухове и Можайске — около 25 градусов, даже чуть ниже. При этом ожидаются кратковременные грозовые дожди. Количество осадков, которое этот процесс принесёт в Подмосковье, будет варьироваться: оно не будет одинаково распределено по всей территории области. Местами может выпасть достаточно большое количество осадков — сравнимое с половиной и даже тремя четвертями месячной нормы. Местами осадки могут быть более скромными — в пределах 15−30 миллиметров. Для сравнения: месячная норма для Москвы составляет 80 миллиметров», — сказал он.
По словам синоптика, дожди могут продолжиться в понедельник и вторник.
«Скорее всего, будет тёплая погода, но с отдельными временными дождями, уже не сравнимыми по силе с тем, что ожидается в выходные», — добавил Шувалов.