Красноярские школьники, не сдавшие ГИА-9, смогут получить рабочую специальность

Девятиклассники, которые не сдали экзамены, смогут бесплатно получить рабочие специальности. На сессии Заксобрания парламентарии приняли в двух чтениях поправки в закон «Об образовании в Красноярском крае», согласно которым не прошедшие государственную итоговую аттестацию (ГИА) школьники смогут пройти бесплатное обучение рабочим профессиям. До этого девятиклассники могли остаться на второй год в школе или перейти на семейный формат обучения для подготовки к пересдаче.
«Новый краевой закон закрепит за правительством региона полномочия предоставлять государственную поддержку тем, кто не сдал ГИА после 9 класса. Школьники смогут параллельно готовиться к пересдаче и получать профессию. Изменения в законодательство дают возможность получить профессию и решать проблему дефицита кадров. На первый год нам потребуется 63 миллиона рублей, в 2027—2028 годах — чуть больше 80 миллионов рублей», — отметила председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина.
Список профессий и учреждений, где будет проходить обучение, определят в министерстве образования Красноярского края. Также сейчас прорабатывается вопрос, какие именно организации станут базовыми для подготовки.
Отметим, что в прошлом году неудовлетворительные результаты по ГИА получили более 900 девятиклассников.