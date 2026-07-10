Красноярские школьники, не сдавшие ГИА-9, смогут получить рабочую специальность

«Новый краевой закон закрепит за правительством региона полномочия предоставлять государственную поддержку тем, кто не сдал ГИА после 9 класса. Школьники смогут параллельно готовиться к пересдаче и получать профессию. Изменения в законодательство дают возможность получить профессию и решать проблему дефицита кадров. На первый год нам потребуется 63 миллиона рублей, в 2027—2028 годах — чуть больше 80 миллионов рублей», — отметила председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина.