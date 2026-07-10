Эксперт Ломидзе рассказала, во сколько обойдется отдых на Черноморском побережье

Ломидзе добавила, что в июле 2026 года не произошло ожидаемого сезонного повышения цен на 25% на Черноморском побережье из-за снижения спроса. «Эксперты говорят, что у нас начало летнего сезона сместилось с июня на июль, активных поездок в июне, в том числе и за границу, не было. В июле туристы наконец осознали, что все-таки лето проходит и надо куда-то ехать», — пояснила она.