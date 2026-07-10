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Концерт Рики Мартина в Алматы перенесли во Дворец Республики: фанаты в шоке

Вместо ранее заявленной локации выступление Рики Мартина 18 июля пройдет во Дворце Республики, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Негодование фанатов началось после поступления им официального оповещения от организаторов.

После объявления об изменении места проведения часть поклонников выразила недовольство в социальных сетях. Многие отмечают, что приобретали билеты в расчете на концерт с танцполом и более свободной атмосферой.

«Организаторы, вы там совсем что ли? Мы покупали билеты танцевать, а не смотреть “Тамашу” или “Шаншар”! Тем более эта вакханалия с сидячими местами начнется. Ужас!» — возмущаются обладательницы билетов.

Многие из них также задаются вопросом, а знает ли сам артист о смене концертной площадки в Алматы.

К слову, на сайте продажи билетов в афише также внесены изменения.

9 июля Алматы посетил всемирно известный актер Джеки Чан.