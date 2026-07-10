Посол РФ в Венесуэле сообщил о передаче гумпомощи штату Ла-Гуайра

КАРАКАС, 10 июля. /ТАСС/. Гуманитарная помощь от российской компании передана венесуэльскому штату Ла-Гуайра, наиболее пострадавшему от разрушительного землетрясения 24 июня. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
«Сегодня в наиболее пострадавшем от землетрясения штате Ла-Гуайра мы вместе с одной из наших работающих здесь компаний передали правительству этого штата приобретенную в Венесуэле гуманитарную помощь, в том числе электрогенераторы, медикаменты, продовольствие, питьевую воду, предметы первой необходимости», — отметил российский дипломат. «Губернатор штата Хосе Алехандро Теран встретил нас и поблагодарил за этот жест солидарности», — сообщил посол.
Мелик-Багдасаров рассказал, что ранее свои соболезнования губернатору Терану направили власти Крыма и мэр Ялты, посетившие в прошлом году прибрежный штат — морские ворота Венесуэлы. Крымчане в ходе визита предприняли шаги по сближению двух регионов.
Посол сообщил, что вместе с губернатором посетил один из «центров, в котором не покладая рук идет работа по складированию, сортировке и доставке гуманитарной помощи во временные лагеря, где находятся люди, потерявшие свое жилье». Он указал на высочайший уровень организации в центре распределения гуманитарной помощи.
Мелик-Багдасаров подчеркнул: «В Венесуэле Россию всегда рассматривают как истинного друга, надежного партнера и ценят внимание, которое наша страна оказывает правительству и народу Венесуэлы». Российский дипломат напомнил, что «президент России Владимир Путин сразу после землетрясения выразил свои соболезнования, соболезнования направили также главы обеих палат российского парламента и ряд государственных деятелей».
Посол сообщил, что «со дня на день ожидается прибытие в Венесуэлу масштабной российской помощи по правительственной линии при координирующей роли по линии МЧС России». Венесуэльцы благодарны за предоставление этой помощи и ждут ее прибытия, отметил Мелик-Багдасаров.
В результате землетрясения 24 июня, при котором с разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии сильных подземных толчков, в Венесуэле погибли, по данным на 9 июля, 3 889 человек, 16 740 получили ранения. 17 907 человек лишились крова, полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций спасены 6 462 человека.